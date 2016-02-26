Верифікація соцвиплат не створить дискомфорту для громадян – Мінфін

Верифікація соціальних виплати проводитиметься електронними та телефонними засобами і не створить ніякого дискомфорту для громадян.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів із посиланням на зустріч керівництва Мінфіну з банкірами на тему верифікації соцвиплат і пенсій.

За інформацією Мінфіну, співпрацюючи в рамках процесу верифікації з банками, Міністерство фінансів з'ясовуватиме лише мінімальний набір даних про отримувачів соціальних виплат, який використовуватиметься в роботі як службова конфіденційна інформація.

«Ніяких ризиків для громадян ці перевірки не несуть. Інформація, яку ми отримаємо в банківських установах, не буде передана третім особам. Це просто перевірка відповідності критеріям отримання соціальної допомоги від держави», - пояснив начальник управління верифікації та моніторингу виплат Мінфіну Андрій Рязанцев.

За інформацією Мінфіну, в процесі верифікації він має намір пересвідчитися, чи дійсно всі ті кошти, які сьогодні виділяються Пенсійним фондом та іншими соціальними установами країни, отримують справжні пенсіонери, справжні громадяни, а не «мертві душі» або шахраї, що дозволить спрямувати фінансову підтримку від держави дійсно нужденним громадянам.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України має намір провести аудит і верифікацію соціальних виплат та їх отримувачів для оптимізації системи соціального захисту та соціального забезпечення громадян. За словами міністра фінансів Наталії Яресько, перевірка необхідна для виявлення зловживань, «мертвих душ» і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги. За оцінками Мінфіну, верифікація дозволить заощадити на витратах держбюджету 5 млрд грн, при цьому соціальна підтримка надаватиметься лише тим особам, які реально її потребують.

Кабінет міністрів України 18 лютого ухвалив останні чотири постанови, необхідні для запуску процесу верифікації отримувачів соціальних виплат.