UniCredit Bank збільшить капітал на 10,6 мільярда гривень

Як повідомляється на сайті банку, збільшення капіталу відбудеться за підсумками проведеного стрес-тестування в рамках плану, який Національний банк України погодив сьогодні, 26 лютого.

У повідомленні зазначається, що капітал створить додаткову «подушку безпеки», яка допоможе пом'якшити потенційний вплив зовнішніх факторів на стійкість банку.

«Завдяки збільшенню капіталу UniCredit Bank в Україні стане ще сильнішим і стабільнішим, – прокоментував генеральний менеджер UniCredit Bank Мауро Маскіо. – Докапіталізація – це важливий і потрібний крок для побудови разом з «Альфа-Банком» сильної банківської групи в Україні, а також приклад прозорої та конструктивної співпраці між банками і НБУ».

Банк нагадав, що попереднє збільшення капіталу на 500 млн дол. відбулося навесні 2015 року.

Довідка УНІАН. UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.

У січні цього року холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій «Укрсоцбанку». Закриття угоди очікується в 2016 році. Після її завершення планується об'єднання банку протягом кількох років з «Альфа-Банком» (Україна).