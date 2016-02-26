Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2705.4389 (26 лютого – 2724.8642)

100 EUR – 2977.6061 (26 лютого – 3004.7078)

10 RUR – 3.6029 (26 лютого – 3.5669)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановился на рівні 29,7440/29,8520 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3620/0,3640 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,0544 грн/дол., на цю годину укладено 544 угоди на суму 233,64 млн дол.