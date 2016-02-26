За межею бідності в Росії опинилися 19 мільйонів жителів

Про це повідомив міністр праці та соціального захисту РФ Максим Топілін, передає Лента.ру з посиланням на Rambler News Service.

Як пояснив голова відомства, за минулий рік кількість росіян, що живуть за межею бідності, збільшилася на три мільйони чоловік. «60, а то і 70 відсотків з цих бідних — це сім'ї з дітьми», — уточнив Топілін.

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Згідно з прогнозами міністерства, рівень загального безробіття в Росії в 2016 році не перевищить 6,3 відсотка. На думку Топіліна, цей показник вважається прийнятним.

Як повідомляв УНІАН раніше, 2015 рік ознаменувався найсильнішим у новому тисячолітті реальним падінням доходів, зарплат, пенсій і збільшенням неповної зайнятості в Росії, які продовжаться в 2016 році. За оцінками АЦ і РАНХіГС, в зоні ризику поповнити армію бідних в найближчому майбутньому знаходяться від 30% до 50% населення РФ — насамперед діти, пенсіонери і їхні сім'ї, а також зайняті неповний робочий день.