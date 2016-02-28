Яценюк обіцяє зміцнити банківську систему, провести прозору приватизацію та реформу держпідприємств

Про це глава уряду Арсеній Яценюк заявив у програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Читайте такожНевдала спроба формування нового Кабміну поставить під загрозу співпрацю з МВФ - ЯценюкВін нагадав, що уряд розробив план дій на 2016 рік. «Основа нашої програми – це реалізація угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом», - підкреслив Яценюк.

Яценюк підкреслив, що урядовий план дій складається із двох основних напрямків: «Перший - це економічне зростання, в тому числі створення нових робочих місць та зниження рівня бідності; другий – відновлення соціального контракту, або, я б назвав це «служіння українському народу і відновлення довіри до влади».

За словами Яценюка, для економічного зростання уряд передбачив кілька основних кроків, серед яких зміцнення банківської системи та відновлення доступного кредитування; проведення ефективної та історично прозорої приватизації із залученням широкого кола інвесторів; реформа державних підприємств.

За словами Яценюка, у плані уряду також нова індустріальна політика, призначення нових ефективних менеджерів на 50 найбільших державних компаній, відкриття нових ринків для українського експорту, підписання угод про зону вільної торгівлі з Канадою, Туреччиною та Ізраїлем, відкриття не менш як чотирьох торговельних місій для просування українських експортерів на нові ринки та розширення географії проведення бізнес-форумів.

Уряд також пропонує максимально збільшити ефективність інвестицій від державних капітальних видатків. «70% їх буде спрямовуватися на реконструкцію доріг, 30% - на завершення об’єктів, які знаходяться на фінальній стадії будівництва», - уточнив він.

«Ріст цін можливо зупинити через ефективну бюджетну, валютну та економічну політику. Для цього Україна повинна далі продовжувати реформи в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Ми повинні забезпечити ефективну фіскальну політику, перейти на здійснення електронних закупівель у всіх державних установах, перейти на грошові адресні соціальні виплати, скористатись запровадженим урядом двократним зменшенням податку на заробітну платню та вивести її з тіні, провести реформу Державної фіскальної служби, побороти корупцію на митниці через залучення західних радників до митної служби», - сказав глава уряду.

Він наголосив на необхідності завершити реформу у галузі енергетики. «Ми прожили зиму, не купуючи в Росії жодного кубічного метру газу. Маємо забезпечити прибутковість та незалежність НАК «Нафтогаз України», збільшення видобутку власних енергетичних ресурсів та повну енергетичну незалежність країни у найближчі десять років. І це реально. Заміна котлів, утеплення будинків, продовження програми субсидій та оплата винятково за якісні житлово-комунальні послуги - є основною частиною енергетичної реформи країни», - зауважив Яценюк.

«У сфері боротьби з корупцією, ми повинні призначити нового незалежного генерального прокурора України, зміцнювати авторитет та забезпечити ефективну діяльність Національного агентства з розшуку і управління активами, Державного бюро розслідувань та Національного агентства із запобігання корупції», - підкреслив Яценюк.

Глава Уряду наголосив, що в цьому році вкрай необхідно конфіскувати і повернути державі $1,5 млрд, які були вкрадені колишніми високопосадовцями і які вже заарештовані завдяки діям уряду в українських державних банках. «Ці кошти будуть спрямовані на обороноздатність країни, на підвищення соціального забезпечення громадян України», - сказав він.

«Це моя програма. Така програма повинна стати нашою спільною програмою. Ці конкретні дії потребують підтримки президента країни, його фракції та інших здорових сил в українському парламенті», - підкреслив Яценюк.