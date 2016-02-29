Українцям відновлять доплату за роботу в Чорнобильській зоні відчуження

Українці, що працюють у Чорнобильській зоні відчуження, будуть знову отримувати доплату, яка була скасована в минулому році.

Відповідний закон від 4 лютого поточного року "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" опублікований в газеті "Урядовий кур'єр".

Як наголошується в повідомленні, розмір доплати встановлюватиме Кабінет міністрів України.

Раніше під час прийняття закону в парламенті голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко заявив, що законом передбачено встановити надбавки до зарплати 4 311 працівникам, зокрема прибиральникам, електрикам, водіям.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 4 лютого прийняла Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо громадян, які працюють у зоні відчуження).

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Микола Томенко під час обговорення законопроекту пояснив, що працюють в зоні відчуження люди з моменту катастрофи мали невелику надбавку до заробітної плати, однак минулого року ця надбавка була знята.