Збиток працюючих банків за січень склав майже 900 мільйонів

Сумарний збиток працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних, за січень 2016 року склав 890 мільйонів гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно до наведених даних, 90 банків у січні отримали прибуток на рівні 1,6 мільярда гривень.

Доходи банків за місяць порівняно до аналогічного періоду попереднього року знизилися на 17,5% - до 12,180 мільярди гривень, видатки також скоротилися - на 7,4% до 13,070 мільярда гривень.

За оцінками НБУ, скорочення доходів в першу чергу обумовлено збитками банків від торгових операцій, які за січень склали 1,841 мільярда гривень, насамперед за рахунок збитків від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами.

Зниження витрат обумовлено скороченням обсягів відрахувань до резервів за активними операціями, обсяг яких порівняно з січнем попереднього року знизився майже в 3 рази – до 1,269 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, банківська система України, без обліку неплатоспроможних банків, у 2015 році отримала рекордний збиток на рівні 66,6 мільярда гривень. У тому числі 71 банк завершив 2015 рік з прибутком, загальна сума якого склала 5,2 мільярда гривень.

За оцінками НБУ, зростання збитків в кінці 2015 року обумовлено переходом банків на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 1 грудня 2015 року, у зв'язку з чим банки провели коригування процентних доходів.

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У 2014 році банківська система України отримала 52,966 мільярда гривень збитків.