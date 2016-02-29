Нацбанк розгляне питання обмежень на валютному ринку цього тижня

Правління Національного банку України розгляне питання продовження або зміни адміністративних обмежень на валютному ринку цього тижня, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

За інформацією прес-служби, засідання правління з розглядом питання збереження або зміни поточних заходів на валютному ринку відбудеться цього тижня, після чого НБУ не пізніше 3 березня оприлюднить нову постанову.

Пакет адміністративних обмежень, які було введено постановою №863 у грудні минулого року і діють до 4 березня 2016 року включно, містить вимогу щодо обов'язкового продажу 75% валютної виручки експортерами та 90-денного контролю розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, а також заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам, заборона повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам, зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на покупку валюти більше еквівалента 50 тисяч доларів США.

Крім цього, до 4 березня включно діють обмеження на перекази валюти з рахунків клієнтів еквівалентом 15 тисяч гривень без підтверджуючих документів та 150 тисяч гривень при наявності підтверджуючих документів, на видачу готівкової гривні через касу та банкомати до 300 тисяч гривень на добу і валюти до еквівалента 20 тисяч гривень на добу. Купівля валюти банками за власними операціями обмежена 0,1% регулятивного капіталу на день, купівля готівкової валюти фізособами – еквівалентом 3 тисяч гривень на день.

Згодом регулятор вносив зміни до постанови №863 у січні поточного року, якими удосконалив порядок отримання резидентами кредитів та позик в іноземній валюті від нерезидентів. Також у січні НБУ поліпшив умови купівлі іноземної валюти для банків - первинних дилерів облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті.

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Як повідомляв УНІАН, українська гривня в лютому 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар. Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21,5-23,5 гривні/долар і утримувалася в цьому коридорі більше 9 місяців.

З середини січня 2016 року котирування гривні до долара США зрушилися у бік зниження – до 24-25 гривень/долар в січні та до 26-27 гривні/долар у лютому, а курси готівкового і "чорного" ринків досягали 27-29 гривні/долар.

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У п'ятницю, 26 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,20 гривні/долар. Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ до 16:00 встановився на рівні 27,0544 гривні/долар.