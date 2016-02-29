Гривня торгується на міжбанку по 27,17 за долар

У понеділок, 29 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,07/27,17 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,5950/29,7050 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3550/0,3570 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,1339 грн/дол., на цей час укладено 76 угод на суму 30,78 млн дол.