Україна готує відповідь на позов Росії щодо "кредиту Януковича" в $3 мільярди

Україна проводить роботу з юридичними радниками з підготовки позиції країни в судовому розгляді з Росією у Високому суді Лондона щодо кредиту в 3 млрд дол., отриманого під час Революції гідності попередньою владою.

Про це повідомив журналістам заступник міністра фінансів Артем Шевальов після прес-конференції в Києві.

"Проводиться юридична робота з юридичними радниками, і поки що ми не будемо коментувати", - сказав він.

При цьому чиновник зазначив, що хід судового розгляду коментувати поки що передчасно.

Нагадаємо, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків за кредитом на 3 млрд дол., одержаним Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року, у розпал Революції гідності. Кредит було видано шляхом викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, яка прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

У Мінфіні України заявили про готовність рішуче відстоювати свої інтереси щодо врегулювання питання боргу за російським бондами в 3 мільярди доларів, який був виданий уряду Януковича у 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила за 13 з 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не ввійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Під час переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною і власниками реструктуризованих облігацій.

18 грудня 2015 року Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 мільярди доларів. Мораторій набрав чинності 20 грудня 2015 року.

Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Борг у 3 мільярди доларів був визнаний офіційним боргом країни спеціальним рішенням ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду.

В середині січня голова Мінфіну Яресько підкреслила, що Україна не запропонує Росії нових умов реструктуризації боргу, але формат реструктуризації може відрізнятися від боргової операції, проведеної українським урядом у серпні-листопаді 2015 року.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня 2015 року досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 15 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочку платежів за тілом кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.