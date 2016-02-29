У Мінфіні не знають, коли відновиться співпраця з МВФ

Україна і Міжнародний валютний фонд поки що не узгодили оновлений текст меморандуму про співпрацю, який дозволить продовжити кредитування нашої країни.

Про це повідомив журналістам заступник міністра фінансів Артем Шевальов після прес-конференції в Києві.

"Оновленого тексту меморандуму поки що немає", - відповів він на запитання журналістів.

При цьому чиновник не назвав можливі терміни відновлення співпраці з Фондом, а у відповідь на запитання про характер проблем, які не дають можливості продовжити кредитування, послався на останню заяву директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, яка відзначає уповільнення реформ і корупцію як основні проблеми у співпраці.

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Нагадаємо, узгодження і підписання Меморандуму дозволить Фонду призначити дату засідання Ради директорів, в ході якого буде вирішено питання про надання нашій країні третього кредитного траншу обсягом 1,7 мільярда доларів. Перші два транші Україна отримала в 2015 році, їх загальний обсяг становив 6,7 мільярда доларів.

Раніше передбачалося, що Меморандум буде підписано та відправлено у штаб-квартиру МВФ після звіту уряду у Верховній Раді - після 16 лютого.

Як повідомляв УНІАН, другий перегляд програми реформ проходив в два етапи. Місія МВФ працювала в Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 мільярда доларів фінансової допомоги – 1 мільярда доларів у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

Одним з факторів, що призупинили роботу по меморандуму, стали розмови про можливу відставку уряду. Питання відставки уряду обговорюється з початку року у зв'язку із заявами про відставку відразу декількох міністрів. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики та продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також глава Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.

Відставка Абромавичуса викликала найгострішу реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо звинуватив представників фракції "Блоку Петра Порошенко" у парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микольскую. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включаючи країни "Великої сімки", представники МВФ і Держдепартаменту США.

Разом з тим, 4 лютого в ході позачергового засідання уряду Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавічус сказав, що рішення про відхід з уряду не змінюватиме.

10 лютого директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард зазначила, що МВФ буде складно продовжувати співпрацю з Україною, якщо країна не повернеться на шлях реформ і не проявить результатів у боротьбі з корупцією.

Заява глави МВФ зумовили низку заяв української влади, які висловили необхідність відновлення реформ.

16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим, постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

Довідка УНІАН. У березні 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.