Китай знизив резервні вимоги для банків заради зростання ВВП

Народний банк Китаю знизив норму резервування для всіх комерційних банків країни на 0,5 процентних пункту — з 17,5 до 17%, щоб стимулювати економічне зростання, повідомляє Газета.ru з посиланням на Сіньхуа.

"Нові нормативи для китайських банків набирають чинності з 1 березня 2016 року. Рішення про зниження норм - вперше цього року", - йдеться в повідомленні.

"Зниження рівня нормативів має привести до зростання кредитування, підвищення ліквідності у фінансовій системі країни, а також поліпшити плацдарм для проведення структурних реформ", - йдеться в повідомленні китайського регулятора.

Китайська економіка демонструє найменші темпи зростання з початку XXI століття. У 2015 році Нарбанк знижував необхідний норматив резервів п'ять разів.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році китайська економіка зростала мінімальними темпами за чверть століття. ВВП країни збільшився на 6,9%, споживання енергоносіїв зросло лише на 0,9%.

За прогнозом Exxon, в період до 2025 року попит на енергоносії в Китаї щорічно зростатиме на 2,2%, що на 10% менше, ніж компанія очікувала раніше.

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Консалтингова компанія ESAI Energy випустила дослідження, в якому стверджується, що темпи збільшення попиту на нафту в Китаї на період до 2030 року будуть більш ніж вдвічі меншими порівняно з періодом між 2000 роком і теперішнім часом.

На думку аналітиків, якщо ситуація з китайським попитом збережеться, то в поєднанні з перенасиченістю ринку це поставить під питання стабільність нафтогазових компаній в усьому світі.