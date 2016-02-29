Банк Росії відмовився від оптимістичного сценарію розвитку економіки

Банк Росії не прораховує оптимістичний сценарій, що передбачає високі ціни на нафту, в новому макроекономічному прогнозі.

Про це журналістам сказала Ельвіра Набіулліна, виступаючи на зустрічі міністрів фінансів і глав Центральних банків країн G20 в Шанхаї, повідомляє ТАСС.

За її словами, зараз в ЦБ уточнюють гіпотези за ціною на нафту для базового і ризикового сценарію. Останній варіант передбачає вартість нафти $25 за барель.

12 лютого перший заступник голови Банку Росії Дмитро Тулін заявив журналістам, що Банк Росії може закласти в оновлений ризиковий сценарій на 2016 рік ціну на нафту в $25 за барель. Базовий сценарій ЦБ може розрахувати виходячи з ціни $35 за барель, що зараз є стресовим сценарієм, пише РБК.

Раніше голова департаменту грошово-кредитної політики ЦБ Ігор Дмитрієв говорив, що Банк Росії поки не бачить необхідності переглядати ризиковий сценарій. Відповідаючи на питання, до яких значень може опуститися ціна на нафту, Дмитрієв сказав: «Таких оцінок немає. Ми припускаємо, що ціна може бути в рамках ризикового сценарію і нижче заявлених $35 за барель, але конкретної оцінки немає. Для цілей сценарію такої необхідності немає».

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Базовий сценарій макроекономічного розвитку Банку Росії зараз припускає, що ціни на нафту в 2016 році збережуться на рівні $50 за барель. «Але зросла ймовірність того, що цього не станеться і ціни залишаться нижчими на довший термін», — говорила Набіулліна в грудні 2015 року. Траєкторія цін на нафту в третьому кварталі знаходилася між базовим і стресовим сценаріями і ймовірність збереження цін нижче $50 стала вищою, додала вона.