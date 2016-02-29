Кабмін скасував податок на благодійну допомогу учасникам АТО

Кабінет міністрів України скасував стягнення прибуткового податку з благодійної допомоги учасникам АТО і членам їх сімей, а також істотно розширив перелік товарів і послуг, які можуть бути визнаними благодійною допомогою і, таким чином, не спричинять необхідності сплачувати податок на доходи фізосіб.

Про це йдеться в урядовій постанові №112.

"Кабмін скасував податок на доходи фізосіб з благодійною допомогою і зняв обмеження з сум та вартості благодійної допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей", - йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Як наголошується в записці, раніше сума неоподатковуваної допомоги не перевищувала півтора неоподатковуваних податком мінімумів.

Тепер, за рішенням уряду, благодійною допомогою визнаються продукти харчування, текстиль, включаючи нитки і тканини, спальне приладдя, одяг, включно зі шкарпетками, колготками і головними уборами, шкільне приладдя, включно із зошитамии і папером, предмети гігієни, включаючи мило, фотохімікати, покришки та шини, пластмасова і керамічний посуд, послуги з тимчасового розміщення громадян, включаючи розміщення в спальних вагонах і транспортних засобах, послуги їдалень, телекомунікаційні послуги, допоміжне озброєння, включаючи тепловізори, обладнання для пошуку вибухівки, ліхтарі, каски та бронежилети.

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Як повідомляв УНІАН, ставка податку на доходи фізосіб в Україні з 1 січня 2016 року становить 18%. Неоподатковуваний мінімум доходів в 2016 році становить 689 гривень.