Fitch покращило рейтинг Білорусі до "В-"

Рейтингове агентство Fitch присвоїло Білорусі довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній і національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом, повідомляє Прайм.

Також Fitch присвоїло республіці короткостроковий РДЕ в іноземній валюті "B" і рейтинг країнової стелі "B-".

"Рейтинги Республіки Білорусь відображають значні зовнішні фактори вразливості та історію частих криз, з одного боку, і хороші державні фінанси та структурні індикатори, з іншого, зокрема показники ВВП на душу населення та розвитку людського потенціалу за рівнем значно вищі, ніж у порівнянних емітентів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає агентство, зовнішня ліквідність є ключовим несприятливим фактором кредитоспроможності. Загальні потреби у зовнішньому фінансуванні як відсоток від валютних резервів становлять 260%, що є найвищим показником серед рейтингованих Fitch країн з економікою, що розвивається. Чисті резерви мають від'ємне значення. Отримання підтримки при певних ситуаціях, як правило від Росії, дозволяє республіці зберігати прийнятну історію обслуговування зовнішнього боргу.

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Білоруська економіка схильна до частих криз, оскільки м'яка економічна політика обумовлює зростання внутрішніх та зовнішніх дисбалансів, що спричиняє волатильність зростання та інфляцію істотно вищу медіанного рівня у порівнянних емітентів, зазначає агентство.