Експерти проаналізували виконання бюджету України

Про це йдеться в аналізі виконання зведеного, державного і місцевого бюджетів України, який підготували експерти ВГО «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» (ІБСЕД), спираючись на оперативні дані Державної казначейської служби України.

За вказаний період до державного бюджету надійшло 531,5 млрд грн, що на 176,7 млрд грн, або на 49,8% більше аналогічного показника попереднього року. Річний план виконано на 103,4%. Перевиконання плану відбулося в частині неподаткових надходжень (+25%), водночас податкові надходження виконано на 99,9%, йдеться в аналізі.

Водночас, як зазначають експерти, за результатами року було зафіксовано невиконання річного плану за такою статтею, як рентна плата за користування надрами (–12%).

«В основному це сталося через недобір ренти за видобуток нафти, надходження від якої склали лише 45% від запланованого обсягу. В свою чергу даний факт пов’язаний зі зниженням вартості нафти на світових ринках», - йдеться у повідомленні.

Крім того, невиконаним на 6% виявився плановий показник надходжень податку на прибуток підприємств. Від’ємний результат показали підприємства всіх форм власності, окрім державної.

За рештою основних податкових джерел наповнення бюджету мало місце виконання або перевиконання річного планового показника,випливає з аналізу. Зокрема, податок на доходи фізичних осіб виконано на 105,8%; ПДВ з виготовлених в Україні товарів і послуг – на 101,9%; акцизний податок – на 105,1%; ввізне мито – на 106,6% тощо.

Серед неподаткових джерел, які продемонстрували зростання, експерти відзначають перевиконання майже вдвічі плану за надходженням дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, а також перевищення на 1,3 млрд грн плану перерахування коштів до державного бюджету Нацбанком.

Серед інших значущих джерел неподаткових надходжень експерти називають плату за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, які забезпечили 9,1 млрд грн. Втім, оплата такої ліцензії є разовою, тому не варто очікувати значущих надходжень у наступні бюджетні періоди, додають вони.

"Майже на 40% перевиконано надходження зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, в основному за рахунок сплати зборів під час набуття права власності на легкові автомобілі та з операцій купівлі – продажу нерухомого майна (більш як удвічі від запланованого обсягу за обома статтями)". - йдеться в огляді.

Видатки зведеного бюджету за 2015 рік становили 679,8 млрд грн, що майже на 30%, або на 156,8 млрд грн, більше за відповідний показник 2014 року.

«З метою покриття дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету в останній місяць 2015 року було перераховано 14,8 млрд грн, що у 15,5 раза або на 13,8 млрд грн, більше, ніж за відповідний період 2014 року. Це пов’язано з виплатою Пенсійним фондом України нарахованих пенсій за січень 2016 року у грудні 2015 року», - йдеться в огляді.

У грудні 2015 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 8,4 млрд грн. Погашення внутрішнього боргу дорівнює 5,7 млрд грн, зовнішнього боргу – 2,7 млрд грн. Державні запозичення на фінансування державного бюджету були здійснені в обсязі 18,6 млрд грн, у тому числі до загального фонду – 17,3 млрд грн. На внутрішньому ринку було залучено 9 млрд грн – за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики. Від зовнішніх джерел надійшло 9,6 млрд грн, з них до спеціального фонду запозичень на фінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку – 1,4 млрд грн, резюмують експерти.

Від приватизації державного майна за грудень 2015 року надійшло до державного бюджету 7,1 млн грн.

Загальний обсяг надходжень до місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2015 рік становив 120,5 млрд грн, що на 19,2% більше за аналогічний показник 2014 року.

За грудень 2015 року ці надходження становили 12,7 млрд грн, що на 27,5% більше, ніж у попередньому році. Традиційно найбільшим джерелом доходів місцевих бюджетів був податок на доходи фізичних осіб, відзначають експерти. Його надходження за грудень становили 6,7 млрд грн. Місцеві податки і збори надійшли у сумі понад 2 млрд грн.

"У регіональному розрізі найбільший темп приросту доходів у грудні 2015 року спостерігався в Чернівецькій області, де він становив 76,1% щодо відповідного показника 2014 року. Найменший приріст доходів було зафіксовано у Чернігівській та Кіровоградській областях (8,1% та 8,3% відповідно)", - йдеться в аналізі.

Обсяги видатків місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2015 році становили 276,9 млрд грн, що на 23,9% більше за відповідний показник 2014 року. У всіх регіонах у грудні відбулось значне зростання видатків, додають експерти. Найбільший темп приросту спостерігався в Львівській області, де обсяг видатків збільшився у 2,3 раза щодо відповідного показника 2014 року.