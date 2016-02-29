В Україні з початку року прикрили 13 конвертцентрів, які "відмили" майже 11 мільярдів
16:36, 29 лютого 2016Фінанси
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Держава отримала збитки від їх діяльності на 1,3 млрд грн.
Фіскальна служба з початку року виявила 13 конвертаційних центрів / Фото УНІАН
Державна фіскальна служба України в січні-лютому 2016 року припинила діяльність 13 конвертаційних центрів.
Про це під час прес-конференції повідомив голова ДФС Роман Насіров.
«Закінчився лише лютий, а ми вже маємо з початку року 13 відкритих конвертаційних центрів», - сказав Насіров.
За даними фіскальної служби, конвертаційні центри «відмили» 10,7 млрд грн, і держава зазнала збитків від їх діяльності на 1,3 млрд грн.
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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України у 2015 році припинила діяльність 60 конвертаційних центрів.
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