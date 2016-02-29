НБУ сьогодні продав банкам $15 мільйонів

Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні продав банкам 15 млн дол. США, або половину анонсованого для продажу обсягу валюти.

Як повідомляється на сайті регулятора, всього банки подали заявки на купівлю 19,8 млн дол. Середньозважений курс за результатами аукціону становив 27,0866 грн/дол. За мінімальним курсом на рівні 27,0500 грн/дол. продано 28% валюти.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,07/27,17 грн/дол. Середньозважений курс за даними НБУ до 12:00 встановився на рівні 27,1339 грн/дол.