Середня зарплата українців у січні скоротилася на 868 гривень

Середня заробітна плата штатного працівника в Україні в січні знизилася на 16,6%, або 868 грн порівняно з груднем 2015 року і становила 4362 грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України. Дане значення в 3,2 рази вище від рівня мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 1378 грн.

Прес-служба зазначила, що порівняно із січнем 2015 року середня заробітна плата зросла на 26,3%. Істотну різницю між показниками в грудні 2015 року і січні 2016 року у Держстаті пояснюють одноразовими виплатами, які, як правило, здійснюються наприкінці кожного року.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2016 порівняно з груднем 2015 року становив 80,3%, порівняно із січнем 2015 р. - 86,8%.

Найвищі середні зарплати в січні зафіксовано на авіаційному транспорті – 20,5 тис. грн, фінансової і страхової діяльності – 9 тис. грн, і сфері телекомунікацій – 8,2 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати в січні був відзначений у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,4 тис. грн, охорони здоров'я – 2,9 тис. грн та готельно-ресторанного бізнесу – 3 тис. грн.

За даними Держстату, зростання середньої заробітної плати штатних працівників порівняно з груднем спостерігається лише в сфері телекомунікацій – на 2,4%. Найбільше зниження середньої зарплати порівняно з попереднім місяцем відзначається у водному транспорті – на 46,6%, у сфері соціального страхування – на 32,7% і охороні здоров'я – на 28,6%.

У Держстаті зазначили, що ці дані розраховані без урахування тимчасово окупованої Російською Федерацією території Криму та частини зони АТО.

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Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в 2015 році зросла на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком. Середня заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2015 зросла на 732 грн порівняно з листопадом і становила 5230 грн. Порівняно з груднем 2014 року середня зарплата в грудні 2015 року зросла на 30,4%.