Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,95 за долар

У понеділок, 29 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 26,70/26,95 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебуває на рівні 29,0840/29,3530 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,35300/0,3570 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,0948 грн/дол., на цю годину укладено 612 угоди на суму 385,02 млн дол.