Зведений бюджет України в січні вийшов у плюс 9 мільярдів - експерти

Зведений бюджет України в січні вдалося звести зі значним профіцитом на рівні 9 млрд грн, завдяки низькому рівню фінансування витрат державного та місцевих бюджетів.

Такими даними поділилися експерти аналітичної групи Case Ukraine в рамках проекту «Ціна держави: популярна економіка» в соціальній мережі Facebook.

Експерти відзначили, що доходи бюджету продовжують стрімко зростати. Так, у січні 2016 року доходи зведеного бюджету становили 38,1 млрд грн, що на 32,8%, або на 9,4 млрд грн перевищує показник січня 2015 року. Таким чином, за перший місяць цього року до бюджету надійшло 5,6% обсягів річного плану. При цьому, як відзначається в звіті, у січні не було перерахувань прибутку від Національного банку України, а також не застосовувалося додаткове ввізне мито. Крім того, через зміни механізму авансової сплати та повернення переплати надходження від податку на прибуток підприємств скоротилися на 75,6%, до 0,6 млрд грн.

За оцінками Case Ukraine, більш як половину (53%) чистого приросту доходів забезпечили надходження з ПДВ, які зросли на 7,5 млрд грн, а також зростання з прибуткового податку на 2,1 млрд грн, акцизного збору - на 2,1 млрд грн та плати за надра - на 0,9 млрд грн.

Також експерти відзначили, що традиційно для першого місяця року в січні 99,7% видатків бюджетів належать до поточних: заробітна плата з нарахуваннями, соціальне забезпечення, платежі з обслуговування боргу, оплата комунальних послуг. У звіті відзначається, що зволікання з витратами на початку року традиційно пояснюється затримкою із затвердженням порядків розподілу коштів та виконання програм, проведенням процедур закупівель. Крім того, як відзначили експерти, не виключено, що уряд резервує кошти для виконання графіка погашення боргу.

Також повідомляється, що за підсумками 2016 року очікується дефіцит зведеного бюджету на рівні 27 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за підсумками 2015 року зведено з дефіцитом у 45,15 млрд грн, що в 1,5 разу менше за дефіцит в 72,03 млрд грн роком раніше.

Верховна Рада України в ніч на 25 грудня ухвалила держбюджет на 2016 рік із дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн, що трохи нижче закладеного спочатку показника в 601 млрд грн. Бюджет перераховувався кілька разів – з урахуванням прийнятих напередодні змін до податкового законодавства. Згодом міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд не має жодних зауважень до затвердженого держбюджету.