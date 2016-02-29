Економіка Росії продовжила падіння

Російська економіка знизилася в січні на 2,5% до січня минулого року, коли падіння становило 1,7%, повідомило Мінекономрозвитку РФ у щомісячному моніторингу в понеділок.

У грудні 2015 року ВВП впав на 3,5%, пише Рейтер.

З виключенням сезонності ВВП знизився в першому місяці року на 0,1% після нульового зростання в грудні.

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Мінекономрозвитку РФ прогнозує зниження економіки в 2016 році на 0,8% при середньорічній ціні нафти $40 за барель. Стрес-сценарії міністерства, засновані на ціні на нафту $30 і $25 за барель, передбачають падіння ВВП в поточному році на 2,5 і 3,2% відповідно, сказало Рейтер джерело в уряді.

Минулого року російська економіка, за попередньою оцінкою Росстату, впала на 3,7%.

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За оцінками ЦБР, зниження ВВП РФ у першому кварталі становитиме 1,7-2,5%, а з виключенням сезонності - менше 1%.