Нацбанк трохи опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2709.4802 (29 лютого – 2705.4389)

100 EUR – 2950.0820 (29 лютого – 2977.6061)

10 RUR – 3.5698 (29 лютого – 3.6029)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,70/26,95 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,0840/29,3530 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,35300/0,3570 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0948 грн/дол., до цієї години укладено 612 угоди на суму 385,02 млн дол.