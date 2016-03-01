Падіння ділової активності в Китаї перевищило прогнози експертів

Індекс ділової активності (PMI) в промисловому секторі економіки Китаю в лютому впав на 0,4 пункту і склав 49,0 пунктів, що виявилося гірше за очікування аналітиків, які прогнозували позначку 49,3 пункту, повідомляє Прайм з посиланням на дані Державного статистичного бюро КНР.

"У лютому 2016 року індекс ділової активності (PMI) в промисловому секторі економіки Китаю склав 49,0 пунктів, що на 0,4 пункту нижче показника січня", - йдеться в тексті повідомлення.

Разом з тим, за даними незалежного дослідження ділового видання Caixin, цей індекс склав 48,0 пункту, ставши найнижчим показником протягом останніх п'яти місяців. За даними видання, виробники продовжили скорочувати кількість співробітників, намагаючись контролювати витрати. При цьому загальний обсяг нових замовлень у виробничому секторі продовжив скорочуватися, знизившись у восьмий раз поспіль.

"Індекс сигналізував ключовими категоріями, включаючи випуск продукції, нові замовлення і рівень зайнятості, що умови погіршилися, разом з тим, що шлях економіки до стабільності залишається нерівним", - вважає головний економіст досліджень Caixin Insight Group Хе Фань.

"Уряду необхідно продовжувати реформи, і разом з тим застосовувати політику помірного стимулювання і посилювати підтримку економіки за рахунок інших способів, щоб запобігти її різкому падінню", - зазначив він.

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У січні PMI в промисловості Китаю, за даними статистичного бюро, склав 49,4 пункту. Значення вище 50 пунктів свідчить про зростання активності, нижче - про її падіння.