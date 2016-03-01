В партії "Відродження" заявили, що реформи в економіці перетворять Україну на потужного гравця в ЄС

Співголова парламентської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар закликав не спекулювати на темі дострокових парламентських виборів, оскільки це, на його думку, може розхитати політичну ситуацію в Україні.

Про це він заявив під час виступу лідерів парламентських фракцій і груп Верховної Ради України у Європейському парламенті в Брюсселі в рамках "Українського тижня".

За його словами, українське суспільство, натомість, очікує на реальні реформи і покращення інвестиційного клімату в державі.

"Питання реальних реформ, податковий та інвестиційний клімат, створення робочих місць – це все те, чого очікує суспільство. Інвестиційна привабливість та перезавантаження уряду до кінця року дасть можливість Україні стати потужним гравцем у європейському співтоваристві", – сказав Віктор Бондар.

Проведення "Українського тижня" в Європейському Парламенті Віктор Бондар назвав "історичною подією", оскільки у ці дні тут розглядаються важливі питання, зокрема, в якому напрямку рухатися Україні, чи буде подолана політична криза, та якими будуть подальші кроки.

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Нагадаємо, співголова парламентської депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар бере участь у спільній триденній конференції Європейського Парламенту в рамках "Українського тижня" в ЄП, який цьогоріч проходить в Брюсселі (Бельгія) з 29 лютого по 2 березня.