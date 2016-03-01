Нацбанк зберігає прогноз інфляції у 2016 році на рівні 12%, консенсус-прогноз становить 13,4%

Національний банк України зберігає прогноз інфляції у 2016 році на рівні 12%, тоді як консенсус-прогноз інфляції на 2016 рік, складений регулятором на щомісячній основі шляхом опитування фінансових аналітиків, досягає 13,4%

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на круглому столі з макроекономічного прогнозування в Києві.

“Вчора я дивився прогноз, який ми робимо, внутрішній консенсус-прогноз. На кінець року середній консенсус-прогноз (інфляції - УНІАН) - 13,4%", - сказав він.

Пізніше в прес-службі НБУ уточнили, що прогноз інфляції на рівні 12% близький до середніх оцінок експертів, представлених у консенсус-прогнозі.

Щомісяця НБУ опитує фінансових аналітиків – українських і міжнародних – для оцінки ринкового консенсус-прогнозу за ключовими макроекономічними показниками для внутрішнього користування центробанком. У лютому цей консенсус-прогноз показав, що фінансові аналітики в середньому очікують споживчу інфляцію на рівні 13,4% на кінець 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2015 року прискорилася до 0,9% з 0,7%, зафіксованих у грудні проти листопада. У річному вираженні, проти січня 2015 року, інфляція в січні 2016 року сповільнилася до 40,3% з 43,3%, зафіксованих місяцем раніше.

В Україні в січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2015 року, зафіксовано нульовий рівень базової інфляції – показник зростання споживчих цін без урахування їх короткострокових нерівномірних змін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.

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Інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року проти грудня 2014 року) прискорилася до 43,3% порівняно з інфляцією на рівні 24,9% у 2014 році, досягнувши максимального значення за останні 20 років.

Національний банк України прогнозує сповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція цього року сповільниться до 19%.