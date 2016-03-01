Іпотека по-російськи: валютні позичальники штурмують офіс путінської "Єдиної Росії" в Москві

У РФ валютні іпотечники 1 березня проводять акцію протесту - штурмують центральний офіс «Єдиної Росії» в Москві, передає RNS.

Валютні позичальники, які зібралися на акцію, зламали стіл охорони і зуміли пройти крізь турнікет в гардеробне приміщення.

Іпотечники скандують: «Депутатів, депутатів». Депутати до них не виходять.

Читайте такожУ Росії число прострочених кредитів за рік зросло на третинуІпотечники передали до приймальні «Єдиної Росії» колективне звернення з проханням прийняти закон, що фіксує виплати з іпотеки згідно з рекомендаціями ЦБ від січня 2015 року (близько 40 рублів за долар. — RNS). Згідно з листом, який не є обов'язковим для банків, щодо реструктурованих іпотечних житлових позик банк може прийняти рішення про визнання таких позичок реструктуризованими без погіршення оцінки якості обслуговування боргу.

Як повідомляв УНІАН, російський рубль невпинно падає на тлі зниження цін на нафту. У грудні м.р. Центробанк РФ підвищив офіційний курс долара на 60,5 коп., в результаті чого той досяг рекордного рівня 70,83 руб. Так дорого долар не коштував ні разу після деномінації рубля в 1998 році. Але вже в січні п.р. курс долара на Московській біржі злетів вище 80 руб., курс євро наблизився до 88 руб.