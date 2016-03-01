Українські банки заборгували НБУ 103 мільярди гривень

Заборгованість банків за кредитами рефінансування перед Національним банком України станом на 1 лютого становить 103,1 млрд грн.

Про це йдеться в презентації регулятора, розданій журналістам під час прес-конференції в НБУ.

Згідно з інформацією НБУ, заборгованість неплатоспроможних банків становить 51,154 млрд грн, банків, які працюють в нормальному режимі - 52,034 млрд грн, але в цю суму включена заборгованість державного "Родовід Банку" в 4,436 млрд грн, який був визнаний неплатоспроможним 25 лютого.

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Велика сума заборгованості була видана банкам до 2014 року - 45,189 млрд грн і в першому півріччі 2014 року - 41,420 млрд грн.

Починаючи з другого півріччя 2014 року, регулятор видав банкам 16,579 млрд грн, з яких 4,4 млрд грн були видані банкам, які зараз перебувають у Фонді гарантування вкладів, і 12,2 млрд грн - працюючим банкам.

За даними регулятора, видані кредити рефінансування забезпечені заставами, серед яких кредити юросіб – 122,854 млрд грн, кредити, видані фізичним особам – 39,209 млрд грн, нерухомість – 59,790 млрд грн, цінні папери – 22,916 млрд грн, рухоме майно – 10,852 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України розраховує в 2016 році від реалізації заставного майна за кредитами рефінансування отримати 12,8 млрд грн. Торік регулятор реалізував заставного майна на 1,1 млрд грн.