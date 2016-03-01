Мінфін починає пошук "мертвих душ" серед отримувачів соцвиплат

Міністерство фінансів України вперше за роки незалежності нашої країни починає комплексну системну перевірку (верифікацію) одержувачів соціальних виплат, повідомила сьогодні журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

"Верифікація це в жодному разі не скасування соцвиплат. Вона не загрожує чесним громадянам. Наша мета – виявити шахраїв і тих, хто явно не має права на отримання такої соціальної допомоги. Верифікація не створить дискомфорту громадянам", - запевнила Яресько.

Також вона зазначила, що процес верифікації не передбачає штрафи і передбачає виключно аналіз даних, отриманих з різних джерел. За її словами, при виявленні відхилень Мінфін повідомить про них відповідне профільне міністерство, яке і прийме рішення про призупинення тих чи інших виплат.

Яресько повідомила, що минулого року Мінфін вже провів "пілотний" проект щодо переселенців, який дозволив зберегти бюджету країни понад 1 мільярд гривень, які отримувалися за допомогаю схем.

"Ми знайшли 1 800 осіб, які отримують допомогу, в яких були паспорта, де було зазначено, що їм від 100 до 120 років. Навіть в Україні це неможливо", - сказала вона, підкреслюючи, що ці переселенці навіть не помітили "пілотний" проект Мінфіну.

Міністр підкреслила, що з урахуванням витрат Пенсійного фонду, до 2016 року держава витратить понад 350 мільярдів гривень за всіма програмами соціальної підтримки, тому дуже важливо, щоб в умовах обмежених можливостей бюджету соціальну допомогу отримували ті, хто її дійсно потребує. Посилаючись на досвід подібних регулярних перевірок в інших країнах, Яресько повідомила, що в деяких країнах після верифікації виявлено до 30% некоректних виплат.

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"За нашими оцінками, завдяки верифікації, потенційна економія для бюджету в 2016 році може скласти мінімум 5 мільярдів гривень. Ключове завдання верифікації – допомогти виявити серед одержувачів соцдопомоги шахраїв і "мертві душі", і тим самим забезпечити ефективне використання коштів платників податків", - резюмувала Яресько.

Як повідомив присутній на презентації проекту Мінфіну з верифікації соціальних виплат і пенсій заступник міністра фінансів Роман Качур, процес верифікації вже стартував, і вже зараз є перші результати, і Мінфін очікує, що він завершиться до 1 липня.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін має намір провести аудит та верифікацію соціальних виплат та їх одержувачів для оптимізації системи соціального захисту та соціального забезпечення громадян. За словами міністра фінансів Наталії Яресько, перевірка необхідна для виявлення зловживань, "мертвих душ" і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги.

За інформацією Мінфіну, верифікація буде проводитися електронними та телефонними засобами і не створить жодного дискомфорту для громадян, а співпрацюючи в рамках процесу верифікації з банками міністерство з'ясовуватиме лише мінімальний набір даних та використовуватиме ці дані в роботі як службову, конфіденційну інформацію.

У ході верифікації Мінфін має намір пересвідчитися, чи дійсно всі ті кошти, які сьогодні виділяються Пенсійним фондом та іншими соціальними установами країни, отримують справжні пенсіонери, справжні громадяни, а не "мертві душі" або шахраї, що дозволить направити фінансову підтримку від держави дійсно нужденним громадянам.

Кабінет міністрів України прийняв останні чотири постанови, необхідні для запуску процесу верифікації одержувачів соціальних виплат, 18 лютого.