Гривня втрачає позиції: на міжбанку 27,13 за долар

У вівторок, 1 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,06/27,13 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк погіршив прогноз інфляції на поточний рік

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно до євро на рівні 29,40/29,47 гривні/євро, відносно до російського рубля – на рівні 0,3660/0,3680 гривні/рубль.

Читайте такожНацбанк трохи опустив офіційну гривню

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,0531 гривні/долар, на цю годину укладені 54 угоди на суму 16,47 мільйона доларів.