Мінфін про співпрацю з МВФ: працюємо над меморандумом, точних дат поки немає

Наразі профільні міністерства України продовжують узгоджувати остаточний текст оновленого Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, і остаточних термінів завершення цього узгодження та підписання меморандуму немає.

Про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра фінансів України Роман Качур.

«На сьогоднішній день ведеться робота щодо остаточного тексту меморандуму. Кожне профільне міністерство переглядає свою частину й уточнює формулювання. Як тільки цей процес буде завершено, будемо підписувати меморандум», - сказав Качур.

За його словами, остаточного дедлайну для завершення цього процесу та підписання меморандуму немає, при цьому текст повинен бути узгоджений усіма сторонами. «Немає узгодженого тексту – немає підписаного документа. У меморандумі є конкретні позиції, які запропоновані МВФ за результатами їх аналізу, тому кожне профільне міністерство має прийняти для себе рішення, узгоджувати його чи ні», - додав він.

Також Качур повідомив, що принциповою була позиція МВФ про ухвалення збалансованого бюджету України, який вже прийнято й відповідає вимогам Фонду.

«Ми не готові назвати точну дату підписання меморандуму, а транш буде лише після його підписання. Ми не бачимо можливості роботи українського уряду й Мінфіну без програми підтримки МВФ», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ обговорюють широке коло питань у рамках другого перегляду програми співробітництва, що включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Схвалення меморандуму означатиме надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. від МВФ, а також ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги у вигляді гарантій від уряду США, кредитних траншів від Європейського Союзу і Світового банку.

Одним із чинників, що призвели до зупинення роботи щодо меморандуму, стали розмови про можливу відставку уряду, яка обговорюється з початку року. Також 10 лютого директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Фонду буде складно продовжувати співробітництво з Україною, якщо країна не повернеться на шлях реформ і не покаже відчутних результатів у боротьбі з корупцією.