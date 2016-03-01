20 українських компаній потрапили до списку найбільш швидкозростаючих бізнесів Європи

20 українських компаній потрапили в рейтинг ТОП-5000 найбільших приватних компаній в Європі за 2016 рік.

Про це повідомило американське видання про підприємництво Inc. у своєму щорічному рейтингу «Inc. 5000 Europe», опублікованому на офіційному сайті видання.

Як повідомляє Inc., у ТОП-20 найбільш динамічних компаній увійшло українське IT-підприємство Clickky, що спеціалізується на мобільній та інтернет-рекламі, соціальних медіа та просуванні мобільних додатків. Згідно з даними видання, компанія Clickky за останні три роки зросла на 1498% і зайняла 11 місце в рейтингу.

Крім того, на 299 місці рейтингу розташувався український дистриб'ютор міжнародних компаній – виробників насіння «Імперія-Агро» (темпи зростання 509%), на 1428 місці - одна з найбільших українських компаній експрес-доставки «Нова пошта» (231%) і на 3542 місці - донька швейцарської фармацевтичної компанії «Рош Україна» (128%).

Clickky виявилася єдиною української IT-компанією в списку, інші компанії представляли вітчизняний агросектор, будівельний бізнес, фармацевтику, енергетику і ряд інших галузей економіки.

В аналогічному рейтингу за 2015 рік жодної української компанії представлено не було.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році піднялася на 13 позицій в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце. Експерти Всесвітнього банку відзначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу. Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.

Читайте такожУ Абромавичуса відзвітували про дерегуляцію: виконали 68% плану

У грудні минулого року Кабмін затвердив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію в ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році - увійти у ТОП-20.