Нацбанк у лютому для підтримки гривні продав $181 мільйон

Національний банк України на аукціонах з продажу валюти в лютому продав банкам 181 мільйон доларів, купив у банків - 22,2 мільйона доларів.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, найбільший обсяг валюти регулятор продав 16 лютого - 49,8 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, 1 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України становили 25,50/25,65 гривні/долар, а до 29 лютого котирування гривні знизилися до 26,70/26,95 гривні/долар.