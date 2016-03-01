Росіяни не вірять у зміцнення рубля – чекають нового падіння курсу

Курс російського рубля в найближчі місяці, ймовірно, буде знижуватися. Таку думку висловили учасники опитування ВЦВГД, пише Slon.ru.

На думку опитаних росіян, через три місяці курс долара становитиме 84 рублі за долар. Через рік, вважають жителі РФ, долар буде коштувати 83 рублі.

Більше половини росіян (57%) при цьому заявили, що зберігають заощадження в національній валюті. Про заощадження в доларах і євро розповіли лише 3% і 2% відповідно. У 39% жителів РФ, за їхніми словами, взагалі немає заощаджень.

Про те, що вони стежать за валютними курсами, заявили 56% опитаних. Це менше, ніж місяцем раніше (63%) та менше, ніж на початку 2015 року.

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1 березня курс долара на Московській біржі вперше з початку січня впав нижче 74 рублів, курс євро – нижче 81 рубля. Це відбувається на тлі зростання цін на нафту: Brent торгується вище $36 за барель.