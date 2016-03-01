Платіжний баланс у січні зведено з профіцитом $120 мільйонів

Платіжний баланс України у січні 2016 року зведено з профіцитом 120 мільйона доларів проти дефіциту в 890 мільйонів гривень за підсумками січня 2015 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в січні склав 379 мільйонів доларів проти дефіциту в 288 мільйонів доларів протягом аналогічного періоду минулого року.

Чисті запозичення від зовнішнього світу в січні склали 380 мільйонів доларів, чистий приплив коштів на фінансовий рахунок склав 500 мільйонів доларів.

За оцінками регулятора, збільшення прямих іноземних інвестицій в січні склало 23 мільйони доларів, кошти було спрямовано до інших секторів економіки.

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України за підсумками 2015 року повернувся з дефіцитного до профіцитного стану, і позитивне сальдо склало 849 мільйонів доларів США проти від'ємного сальдо в 13,3 мільярда доларів США 2014 року.