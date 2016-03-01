Вкладникам банку "Фінанси та кредит" відновлять виплати з 3 березня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновлює масові виплати вкладникам ліквідованого банку "Фінанси і Кредит" з 3 березня 2016 року, повідомляється на сайті фонду.

Раніше, з 23 грудня 2015 року до 3 лютого 2016 року фонд проводив виплати вкладникам банку через "Ощадбанк", "Альфа-Банк" (Україна), банк "Південний" і ПУМБ і обіцяв згодом відновити виплати після технологічної перерви.

Згідно з оновленими даними, вкладники банку "Фінанси та Кредит" можуть до 13 квітня 2016 року отримати відшкодування за загальним реєстром вкладників через установи цих банків - "Ощадбанк", "Альфа-Банк" (Україна), банк "Південний" і ПУМБ – залежно від своєї адреси в договорі вкладу чи банківського рахунку.

Також повідомляється, що вкладникам, які не звернуться за відшкодуванням банк-агент до 13 квітня 2016 року включно, буде проводитися відшкодування за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень до Фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 грудня прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Фінанси та Кредит". Тимчасова адміністрація Фонду гарантування працювала в банку з 18 вересня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

У 2015 році НБУ надав банку два стабілізаційних кредиту - на 700 мільйонів гривень у лютому і на 750 мільйонів гривень у червні, а 19 серпня підтвердив виконання банком "Фінанси та кредит" плану капіталізації в рамках програми фінансового оздоровлення.

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Банк "Фінанси та Кредит" (м.Київ) працював на ринку України з 1990 року і входив у групу найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.