Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні зріс на третину

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня 2016 року становив 580 млн дол., що на 35,5% більше дефіциту за січень 2015 року в 428 млн дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, експорт у січні 2016 року становив 1,846 млрд дол., скоротившись порівняно з січнем 2015 року на 32,1%, імпорт скоротився на 22,9% - до 2,426 млрд дол.

Експорт до країн СНД у січні 2016 року проти січня 2015 року скоротився на 46,2% - до 245 млн дол., у тому числі експорт до Росії скоротився на 48% - до 121 млн дол., імпорт із країн СНД скоротився на 41,5% - до 590 млн дол. Експорт до Європи скоротився на 6,3% - до 768 млн дол., імпорт із Європи скоротився на 14,3% - 949 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками 2015 року становив 632,5 млн дол. проти дефіциту в 527 млн грн за підсумками 2014 року. В 2015 році порівняно з 2014 роком експорт товарів із України знизився на 29,3% - до 38,135 млрд дол., імпорт - на 31,1%, до 37,502 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,02 (у 2014 році – 0,99). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами з 217 країн світу.