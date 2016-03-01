Мінфін веде переговори з ЄБРР і МФК про входження в капітал держбанків

Міністерство фінансів України веде попередні переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також з Міжнародною фінансовою корпорацією щодо входження цих організацій у капітал державних банків, включаючи «Ощадбанк» і «Укрексімбанк».

Про це повідомив журналістам заступник міністра фінансів Артем Шевальов після круглого столу з макроекономічного прогнозування в Києві.

"Насамперед йдеться про ЄБРР і МФК. Попередні (переговори тривають - УНІАН), тому що це процес, перший етап якого має пройти у середині 2018 року, тому певний час ми маємо. Але вже підготовчі дискусії відбуваються, і вже була зустріч з ЄБРР з цього питання", - сказав він.

При цьому Шевальов зазначив, що входження у капітал держбанків вимагає значної законодавчої роботи.

"Ми всі розуміємо, що має бути кілька дуже серйозних змін у законодавчому полі", - наголосив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у рамках затвердженої урядом стратегії для державних банків анонсувало вихід з їх капіталу. У тому числі приватизація двох найбільших державних банків - «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» - розпочнеться у середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій цих банків. Також Мінфін має намір повністю вийти з капіталу інших держбанків, в тому числі шляхом їх ліквідації, вже до кінця 2017 року.

Частка державних банків у банківській системі України становить близько 30%. Зокрема, держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів фінустановами - «Укрексімбанком», «Ощадбанком» і «Укргазбанком», а також «Українським банком реконструкції та розвитку», «Земельним банком» і санаційним «Родовід Банком».