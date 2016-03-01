Гривня закрила міжбанк на рівні 27,19 за долар

У вівторок, 1 березня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,19 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 29,4410/29,5200 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,36400/0,36600 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,0851 грн/дол., на цю годину укладено 537 угод на суму 291,43 млн дол.