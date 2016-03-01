НБУ хоче стягнути з власників п'яти неплатоспроможних банків 11,5 мільярда

Національний банк України має намір стягнути з власників п'яти неплатоспроможних банків, які виступали поручителями за виданими регулятором їхнім банкам кредитів рефінансування, 11,5 млрд грн заборгованості.

Про це йдеться в презентації Нацбанку, розданій журналістам у ході прес-конференції в НБУ.

Зокрема, Нацбанк має намір стягнути з Костянтина Жеваго, який виступив поручителем банку «Фінанси та кредит», 1,45 млрд грн, з Олега Бахматюка, який виступив поручителем банків «Фінансова ініціатива» та «VAB банку», – 4 млрд грн і 4,55 млрд грн відповідно, з Леоніда Климова, поручителя «Імексбанку», – 694,852 млн грн, з Миколи Лагуна, поручителя "Дельта Банку", – 766,848 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України розраховує в 2016 році отримати від реалізації заставного майна за кредитами рефінансування 12,8 млрд грн.