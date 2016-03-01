Гривня з початку року девальвувала щодо долара на 13,4%

Українська гривня за офіційним курсом Національного банку України станом на 25 лютого з початку року девальвувала щодо долара США на 13,4% - до 27,2 грн/дол.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за лютий, опублікованому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, девальваційний тиск на валютний ринок на початку цього року визначали поєднання фундаментальних чинників, які включають несприятливу зовнішньоекономічну кон'юнктуру для українського експорту, обмеження в торгівлі з Росією та транзиту по її території, а також ситуативних чинників, таких як велика кількість свят у січні, невідповідність робочих та святкових днів в Україні та США, розгортання політичної кризи в Україні й традиційно високі бюджетні витрати наприкінці року.

НБУ нагадав, що для зниження надмірної волатильності на валютному ринку з початку року проводив аукціони як із купівлі, так і з продажу валюти. У тому числі в лютому регулятор переважно продавав валюту, і сальдо операцій станом на 25 лютого становило 113,8 млн дол. США.

Як повідомляв УНІАН, українська гривня в лютому 2015 року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку й отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21,5-23,5 грн/дол. і утримувалася в цьому коридорі більше 9 місяців.

Із середини січня 2016 року котирування гривні щодо долара США зрушились у бік зниження – до 24-25 грн/дол. у січні і до 26-27 грн/дол. у лютому, а курси готівкового й «чорного» ринків досягали 27-29 грн/дол.

Сьогодні, 1 березня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,19 грн/дол. Середньозважений курс, за даними НБУ, на 17:00 встановився на рівні 27,0851 грн/дол.