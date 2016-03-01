Нацбанк спростив для громадян правила відправлення переказів за кордон

Національний банк України спростив проведення переказів за межі України для фізичних осіб-резидентів.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №123, що набуває чинності завтра, 2 березня.

Як зазначається в повідомленні НБУ, постанова чітко визначає коло осіб, які належать до родичів, для цілей переказів за кордон. Серед цих осіб батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні й неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням, чоловік, дружина.

Також НБУ пом'якшив окремі вимоги до підтвердних документів, які громадяни повинні надати в банк, дозволивши надавати роздруківки з інтернету для переказів за межі України на різні цілі в сумі понад еквівалент 15 тис. грн. Зокрема, йдеться про перекази на оплату лікування в медичних установах іншої держави, транспортування хворих, навчання, придбання літератури та передплатних видань.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України до 2016 року планує поступово скасовувати введені в 2014-2015 роках валютні обмеження відповідно з темпами реалізації попередніх умов, передбачених у «дорожній карті», узгодженій з Міжнародним валютним фондом.