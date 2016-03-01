Дорога весна: що в Україні подорожчає з 1 березня

В Україні сьогодні, 1 березня, відбувся черговий етап підвищення тарифів на електроенергію для населення, а також набуває чинності підвищення акцизів на алкоголь і пальне.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 березня 2016 року підвищила мінімальний тариф на електроенергію для населення на 25% - до 57 копійок за кВт-ч.

Дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення комісія затвердила ще в лютому 2015 року.

Згідно з документом, мінімальний тариф встановлюється на місячний обсяг споживання електроенергії 100 кВт-год. Весь обсяг понад 100 кВт-год відпускається за тарифом 99 копійок за кВт-год. Якщо місячне споживання електроенергії перевищує 600 кВт-год, то встановлюється тариф 156 копійок за кВт-год за перевищений обсяг.

Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення почнеться 1 вересня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, до березня 2017 року споживачі електроенергії будуть розділені на дві групи: з об'ємом споживання до 100 кВт-год на місяць та з обсягом споживання понад 100 кВт-год на місяць. Для першої групи споживачів вартість електроенергії в березні 2017 року становитиме 0,9 гривні за кВт-год. Для другої групи – 1,68 гривні за кВт-год.

Також з 1 березня набули чинності нові, підвищені в півтора-два рази акцизи на алкогольні напої міцністю більше 8,5%. З сьогоднішнього дня повинні зрости акцизи на міцні напої, які продаються з акцизною маркою: горілку - до 105,8 грн за 1 л 100% спирту (у 1,5 раза), кріплені вина і вермути - 7,16 грн за 1 л напою (в 2 рази), ігристі вина - до 10,4 грн за 1 л напою (в 2 рази). Таким чином, півлітрова пляшка горілки в роздрібному продажу коштуватиме не менше 70-75 гривень, зазначають експерти.

З сьогоднішнього дня в Україні також набувають чинності нові акцизні ставки на пальне. З 1 березня по-новому почали обчислювати ставку акцизного збору - не в євро за одну тонну, а за одну тисячу літрів. Одночасно з цим повинен відбутися перехід на електронне декларування акцизних накладних на пальне.

Перше, і друге пов'язане з переходом на євростандарти при сплаті податків. З 1 березня акцизний податок на бензин і дизпаливо становитиме 171,5 євро/кубометр, тоді як з 1 січня цього року він становив 228 євро за тонну (до 1 січня 2016 року акциз на бензин становив 202 євро за тонну).

Учасники ринку підкреслюють, що на кінцеві ціни на пальне одночасно впливають дві тенденції – підвищення акцизів і падіння цін на нафту, а отже не можна говорити про однозначне підвищення цін разом з новими акцизами.

Крім того, з квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення і теплокомуненерго планують підвищити на 53%, до 5 тисяч 500 гривень з ПДВ за тисячу кубометрів з 3 тисяч 600 гривень з ПДВ.