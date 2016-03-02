Deutsche Bank: з Китаю за півроку таємно вивели майже $330 мільярдів

Аналітики Deutsche Bank вважають, що в період з серпня 2015 року по січень 2016 року з Китаю могло бути незаконно виведено близько $328 млрд, передає RNS.

«Надання неточної інформації про імпорт і експорт є ключовим способом обійти контроль капіталу. Згідно з офіційною банківською статистикою, Китай заплатив за імпортовані в 2015 році товари $2,2 трлн, однак на митниці був зафіксований імпорт в обсязі лише $1,7 трлн. Цей розрив зростає, коли ринок очікує ослаблення юаня», — вважають експерти.

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Аналітики Deutsche Bank звертають увагу на те, що китайська влада в останні кілька місяців спробувала посилити контроль над рухом капіталу, однак темп стиснення валютних резервів не сповільнився, «що свідчить про те, що влада сама, можливо, не знає, яким чином капітал залишає країну».

Нагадаємо, агентство Moody's знизило прогноз за кредитним рейтингом Китаю до «негативного».