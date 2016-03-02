Україна виплатила перший купон за реструктуризованими євробондами – джерело

Україна виплатила перший купон за єврооблігаціями, випущеними у грудні 2015 року в рамках боргового операції, повідомило УНІАН поінформоване джерело на борговому ринку.

За інформацією співрозмовника агентства, Міністерство фінансів України вчора завершило підготовку необхідних документів, а сьогодні перерахувало кошти на рахунки власників цінних паперів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. 27 серпня минулого року.

Після цього 14 жовтня в Лондоні відбулися збори з кредиторами, на якому понад 75% власників українських євробондів, які підлягають реструктуризації, погодилися із запропонованими умовами.

Для обміну реструктуризованих облігацій уряд випустив нові євробонди на загальну суму 11,95 млрд дол. З погашенням 1 вересня 2019-2027 років і прибутковістю 7,75% річних. Також уряд випустив державні деривативи, прив'язані до зростання ВВП, на умовну суму 2,9 млрд дол., виплати за якими будуть проводитися за умови досягнення Україною певних макропоказників розвитку економіки.

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Переговори з кредиторами тривали 8 місяців, і в результаті боргової операції Україна заощадила на боргових виплат 3 млрд дол. Вже в 2015 році, а також перенесла виплату ще 8,5 млрд дол. на період після 2018 року.