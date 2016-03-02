Мінфін похвалився: дефіцит держбюджету минулого року становив лише 57% від очікуваного

Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2015 року на рівні 45,2 млрд грн становив 57,4% річного планового показника із змінами на рівні 78,6 млрд грн.

Про це повідомляється в звіті Міністерства фінансів України про виконання держбюджету за 2015 рік, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» від 2 березня.

У звіті зазначається, що рівень річного дефіциту держбюджету на 32,9 млрд грн нижчий за аналогічний показник за 2014 рік на рівні 78,1 млрд грн.

Мінфін нагадав, що в 2015 році уряд залучив 514,1 млрд грн державних запозичень, у тому числі 415,1 млрд грн зовнішніх.

Також торік уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 75 млрд грн, у тому числі для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб - на 41,5 млрд грн для капіталізації НАК «Нафтогаз України» - на 29,7 млрд грн, для докапіталізації «Укргазбанку» - на 3,8 млрд грн і безпосередньо для фінансування держбюджету - на 23,9 млрд грн.

Повідомляється, що Мінфін планує 18 березня публічно представити звіт про виконання держбюджету за 2015 рік.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної казначейської служби, держбюджет України за підсумками 2015 року зведено з дефіцитом у 45,15 млрд грн, що в 1,5 разка менше за дефіцит у 72,03 млрд грн на рік раніше. Доходи державного бюджету за 2015 рік становили 534,648 млрд грн, видатки - 576,848 млрд грн.

Держбюджет України на 2015 рік передбачав доходи на рівні 502,260 млрд грн, видатки – 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 млрд грн.