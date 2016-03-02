Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,65 за долар

У середу, 2 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,50/26,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7630/28,9200 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3570/0,3600 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,8629 грн/дол., на цю годину укладено 201 угоду на суму 82,10 млн дол.