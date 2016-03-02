"Альфа-груп" відмовилася від покупки дочірнього банку Raiffeisen Bank

Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє "Альфа-Банком", відмовилася від покупки банку ZUNO у міжнародної фінансової групи Raiffeisen Bank International.

Як повідомляється на сайті Raiffeisen Bank International, група оголосила про продаж дочірнього банку ZUNO у вересні 2015 року, проте покупець відмовився від угоди з причин, які не залежать від об'єкта продажу.

Також повідомляється, що RBI планував продаж банку Zuno з метою уникнути дублювання функцій в рамках групи і розглядає можливість додаткових внутрішніх і зовнішніх кроків щодо банку, включаючи його повну інтеграцію до інших структур групи або частковий продаж.

За інформацією RBI, станом на 31 грудня 2015 року в банку Zuno працювало близько 200 співробітників, при цьому банк продовжує розширювати клієнтську базу в Чехії та Словаччини, що налічує 255 тисяч клієнтів. Банк управляє депозитами клієнтів обсягом близько 775 мільйонів євро і збільшив кредитний портфель клієнтів до 75 мільйонів євро.

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Довідка УНІАН. Холдингова компанія ABH Holdings S. A. в Україні володіє дочірнім банком "Альфа-Банк", одним з найбільших банків України за обсягом активів. У січні цього року компанія підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій "Укрсоцбанку". Закриття угоди очікується в 2016 році.

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Міжнародна фінансова група Raiffeisen Bank International AG в Україні представлена дочірнім банком Райффайзен Банк Аваль", також одним з найбільших за обсягом активів в країні.