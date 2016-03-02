Яценюк звинуватив низку компаній у зриві тендерів на харчування для військових
Прем'єр-міністр зазначив, що ситуацію необхідно розглянути відразу ж після засідання уряду.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України Максиму Нефьодову провести перевірку тендерів, які організовує Міністерство оборони у сфері забезпечення Збройних сил України продуктами харчування.
Про це голова уряду сказав в ході засідання Кабміну.
За словами Яценюка, є низка компаній, які багато років займаються постачанням продуктів харчування за тіньовими схемами або й за завищеними цінами і наразі вони почали кампанію зі зриву тендеру, загальний обсяг якого становить 3,5 мільярда гривень.
"Це питання національної безпеки, - сказав Яценюк. - Я не допущу того, щоб компанії, які "годували" ще російський чорноморський флот, далі продовжували висмоктувати гроші з бюджету і неякісно годувати українську армію. Я прошу Максима Нефьодова, його група працювала над законом, Міністерство оборони, МВС, СБУ, Державну фіскальну служби негайно вжити заходів для проведення прозорого тендеру. У випадку, якщо буде доведено факти свідомого затягування тендерних процедур, почати кримінальне розслідування щодо чиновників і компаній, які хочуть зірвати забезпечення української армії і протягнути таку корумповану схему".
Яценюк підкреслив, що ситуацію необхідно розглянути відразу ж після засідання уряду.
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Раніше міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що відбір постачальників продуктів харчування для української армії, з якими співпрацюватиме Міністерство оборони, здійснюватиметься на електронних торгах за участю представників засобів масової інформації.
За словами Полторака, такий прозорий, неупереджений і справедливий підхід дасть позитивний результат і наші військовослужбовці будуть харчуватися гідно.
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Разом з тим, Полторак повідомляв, що деякі постачальники, яким не подобаються зміни, лобіюють свої інтереси через народних депутатів і заангажовані засоби масової інформації.