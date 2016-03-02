Путін жертвує рублем заради зростання золотовалютних резервів - Bloomberg

Росія загрузла в найдовшій рецесії за останні два десятиліття, і для неї немає поки хороших економічних новин. Але є один показник, який стабільно зростає, це головне для президента РФ Володимира Путіна - золотовалютні запаси, пише агентство Bloomberg.

На 19 лютого російські золотовалютні запаси становили 379 мільярдів доларів, на 29 мільярдів більше, ніж при мінімальних значеннях у квітні.

У той час як Китай та Саудівська Аравія вже потратили десятки мільярдів доларів, щоб зміцнити свою валюту, Цетробанк РФ веде політику невтручання.

В кінці 2014 року російська влада витратила 67 мільярдів доларів на невдалу спробу стабілізувати курс рубля, після чого більше не було витрачено на це ні копійки. Навіть більше, купили ще більше іноземної валюти минулої весни.

Заступник голови ЦБ Дмитро Тулін підкреслив, що "скільки б не було витрачено із валютних резервів на стабілізацію рубля, домогтися цього не вийде.

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Трохи більше року тому Путін змінив свою позицію і вирішив будь-якою ціною економити гроші Кремля. Він припустив, що золото і тверда валюта стануть найкращою фінансовою гарантією РФ. Отже, обмінний курс був принесений у жертву, а спроби зміцнити рубль Путін визнав "спалюванням резервів", передає ZN.UA.

Як наголошується в статті, в момент приходу Путіна до влади резерви РФ становили лише 13 млрд доларів. Зовнішній борг було сплачено, а вже в 2008 році Росія вийшла на третє місце за розміром золотовалютних запасів після Китаю і Японії.